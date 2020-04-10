10 апреля, Mossovetinfo.ru – Уже более 1,5 миллиона человек в мире заразилось коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



По состоянию на 10 апреля в мире зафиксировано 1 521 252 заболевших и 92 798 летальных исходов.



Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (425 889 человек), на втором месте Испания (152 446 случаев заражения), на третьем – Италия (143 626 заболевших).



В России на 10 апреля выявлено 11 тысяч 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.