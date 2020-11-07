7 ноября. Mossovetinfo.ru – Джозеф Байден выиграл выборы в штате Пенсильвания, получил в нем 20 голосов выборщик и набрал необходимые для победы на выборах президента США. Такое прогноз озвучил телеканал CNN.
Согласно данным телеканала, у Байдена теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов.
Победу Байдена также прогнозируют телеканал NBC и агентство Associated Press.
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