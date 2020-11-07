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В мире     07.11.2020 19:36

CNN, AP и NBC прогнозируют победу Байдена на выборах президента США

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Теги:  США  Джо Байден  выборы президента США  Дональд Трамп  Трамп 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Джозеф Байден выиграл выборы в штате Пенсильвания, получил в нем 20 голосов выборщик и набрал необходимые для победы на выборах президента США. Такое прогноз озвучил телеканал CNN.

Согласно данным телеканала, у Байдена теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

Победу Байдена также прогнозируют телеканал NBC и агентство Associated Press.


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Теги: 
США  Джо Байден  выборы президента США  Дональд Трамп  Трамп 

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