7 ноября. Mossovetinfo.ru – Джозеф Байден выиграл выборы в штате Пенсильвания, получил в нем 20 голосов выборщик и набрал необходимые для победы на выборах президента США. Такое прогноз озвучил телеканал CNN.



Согласно данным телеканала, у Байдена теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов.



Победу Байдена также прогнозируют телеканал NBC и агентство Associated Press.