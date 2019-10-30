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В мире     30.10.2019 16:06

Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2»

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Теги:  Дания  газопровод  Северный поток - 2  разрешение 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» через исключительную экономическую зону страны, об этом сообщило Датское энергетическое агентство.

Газопровод пройдет к юго-востоку от датского острова Борнхольм.

Дания оставалась последней страной, разрешение которой было необходимо для строительства газопровода. Ранее свои разрешения выдали Финляндия, Швеция и Германия.

Газопровод фактически построен, ранее глава Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что на завершение строительства необходимо 4-5 недель. Завершить строительство планируется до конца 2019 года.

Дания долгое время не разрешала строительство газопровода в своих территориальных водах, выдвигая как политические, так и экологические претензии к проекту. Руководство «Газпрома» заявило, что, если Дания не выдаст разрешения на строительство, газопровод в любом случае будет достроен и пройдет через нейтральные воды.


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Теги: 
Дания  газопровод  Северный поток - 2  разрешение 

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