30 октября. Mossovetinfo.ru – Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» через исключительную экономическую зону страны, об этом сообщило Датское энергетическое агентство.
Газопровод пройдет к юго-востоку от датского острова Борнхольм.
Дания оставалась последней страной, разрешение которой было необходимо для строительства газопровода. Ранее свои разрешения выдали Финляндия, Швеция и Германия.
Газопровод фактически построен, ранее глава Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что на завершение строительства необходимо 4-5 недель. Завершить строительство планируется до конца 2019 года.
Дания долгое время не разрешала строительство газопровода в своих территориальных водах, выдвигая как политические, так и экологические претензии к проекту. Руководство «Газпрома» заявило, что, если Дания не выдаст разрешения на строительство, газопровод в любом случае будет достроен и пройдет через нейтральные воды.
17:16 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 1 ноября из-за гололедицы
16:06 В мире Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2»
15:15 Власть Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о прожиточном минимуме пенсионеров в 2020 году
15:03 Город (Москва и область) На Красной площади установят павильон для реставрации памятника Минину и Пожарскому
14:14 Власть Законопроект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесен в Госдуму
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию