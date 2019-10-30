30 октября. Mossovetinfo.ru – Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» через исключительную экономическую зону страны, об этом сообщило Датское энергетическое агентство.



Газопровод пройдет к юго-востоку от датского острова Борнхольм.



Дания оставалась последней страной, разрешение которой было необходимо для строительства газопровода. Ранее свои разрешения выдали Финляндия, Швеция и Германия.



Газопровод фактически построен, ранее глава Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что на завершение строительства необходимо 4-5 недель. Завершить строительство планируется до конца 2019 года.



Дания долгое время не разрешала строительство газопровода в своих территориальных водах, выдвигая как политические, так и экологические претензии к проекту. Руководство «Газпрома» заявило, что, если Дания не выдаст разрешения на строительство, газопровод в любом случае будет достроен и пройдет через нейтральные воды.