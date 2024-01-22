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В мире     29.01.2024 08:38

Дипломаты подняли флаг КНР в Науру после почти 19-летнего перерыва

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Теги:  КНР  Китай  Науру  дипломатические отношения  Тайвань  принцип одного Китая 

29 января— Mossovetinfo.ru — Группа китайских дипломатов провела в понедельник в Науру церемонию поднятия государственного флага КНР, сообщает Синьхуа из Ярена. Пятизвездный красный флаг был поднят в этом тихоокеанском островном государстве впервые за почти 19 лет.

Церемония была проведена группой, ответственной за восстановление посольства КНР в Науру, в жилом комплексе, где находится их временный офис.

15 января правительство Науру объявило о признании принципа одного Китая, разрыве так называемых "дипломатических отношений" с тайваньскими властями и готовности восстановить дипломатические отношения с КНР. 24 января Китай и Науру подписали в Пекине совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений на уровне послов.

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Теги: 
КНР  Китай  Науру  дипломатические отношения  Тайвань  принцип одного Китая 

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