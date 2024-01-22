Дипломаты подняли флаг КНР в Науру после почти 19-летнего перерыва

29 января— Mossovetinfo.ru — Группа китайских дипломатов провела в понедельник в Науру церемонию поднятия государственного флага КНР, сообщает Синьхуа из Ярена. Пятизвездный красный флаг был поднят в этом тихоокеанском островном государстве впервые за почти 19 лет.



Церемония была проведена группой, ответственной за восстановление посольства КНР в Науру, в жилом комплексе, где находится их временный офис.



15 января правительство Науру объявило о признании принципа одного Китая, разрыве так называемых "дипломатических отношений" с тайваньскими властями и готовности восстановить дипломатические отношения с КНР. 24 января Китай и Науру подписали в Пекине совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений на уровне послов.