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В мире     28.05.2021 16:13

Директор Ryanair назвал «неправдивой и неточной» расшифровку переговоров Минска с пилотом

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Теги:  самолет  авиакомпания  Белоруссия  заявление 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что предоставленная министерством транспорта Белоруссии расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом, совершившего в Минске посадку рейса, «неправдива и неточна».

Соответствующее письмо О'Лири направил министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко 26 мая.

Как считает директор ирландской авиакомпании, у пилота самолета не было другого варианта, кроме как сесть в Минске после сообщения о заложенной бомбе, так как диспетчерская служба сообщила ему, что не может связаться с авиакомпанией «недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки».

О'Лири также считает, что самолет был развернут в Минск «под недостоверным предлогом».

Ранее на сайте Департамента по авиации Минтранса Белоруссии была опубликована расшифровка переговоров пилота рейса с белорусскими авиадиспетчерами. После того, как пилоту сообщили, что есть информация о заложенной на борту бомбе, ему было рекомендовано посадить самолет в Минске. После этого пилот пытался связаться со своей авиакомпанией, однако эта часть переговоров не расшифрована и названа «неразборчивой».

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

После инцидента ряд стран принял решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, ввели запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией, а также рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Саммит ЕС постановил запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз.

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Теги: 
самолет  авиакомпания  Белоруссия  заявление 

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