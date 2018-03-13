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В мире     13.03.2018 16:34

Директор ЦРУ Майк Помпео займёт пост госсекретаря США – Трамп

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Теги:  США  Трамп  госсекретарь  ЦРУ  Помпео  Тиллерсон  отставка  назначение 

13 марта, Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что директор ЦРУ Майк Помпео займёт пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.

«Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарём. Он прекрасно справится с работой. Благодарю Рекса Тиллерсона за службу!» — написал Трамп.

«Джина Хэспел (Gina Haspel) станет новым директором ЦРУ, первой женщиной, назначенной на этот пост», — также написал резидент США. 


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Карта места

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Теги: 
США  Трамп  госсекретарь  ЦРУ  Помпео  Тиллерсон  отставка  назначение 

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