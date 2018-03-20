Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в телефонном разговоре

20 марта. Mossovetinfo.ru - «Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах» в телефонном разговоре. Об этом сообщает пресс-служба Президента.



Телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом состоялся «по инициативе американской стороны», «носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», - отмечает пресс-служба Президента РФ.



В ходе разговора была «подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис.



«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», - отмечается в сообщении пресс-службы Президента.