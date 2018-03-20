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В мире     20.03.2018 19:36

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в телефонном разговоре

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Теги:  Дональд Трамп  Владимир Путин  США  Россия 

20 марта. Mossovetinfo.ru - «Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах» в телефонном разговоре. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом состоялся «по инициативе американской стороны», «носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», - отмечает пресс-служба Президента РФ.

В ходе разговора была «подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис.

«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», - отмечается в сообщении пресс-службы Президента.

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Теги: 
Дональд Трамп  Владимир Путин  США  Россия 

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