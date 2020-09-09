9 сентября. Mossovetinfo.ru - Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает телеканал Fox News.
Инициатором выдвижения Трампа стал депутат норвежского парламента от «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде. По словам парламентария, Трамп сделал больше других номинантов в попытках установить мир между государствами. В частности, Тибринг-Гедде отметил важную роль, которую администрация президента США сыграла в установлении отношений Израиля и ОАЭ.
В своем письме Нобелевскому комитету норвежский депутат выразил надежду, что другие ближневосточные страны последуют примеру ОАЭ, и Ближний Восток станет «регионом сотрудничества и процветания»
В конце августа Дональд Трамп был выдвинут кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.
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