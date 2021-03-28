 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     28.03.2021 12:15

Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Суэцкий канал 

28 марта. Mossovetinfo.ru – На освобождение застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза бросили дополнительные силы – для помощи в снятии судна с мели в канал следуют два дополнительных буксира. Об этом сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.

В субботу снять контейнеровоз с мели пытались 10 буксиров, но сделать это пока не удается. Число судов, которые не могут пройти через канал, достигло 321.

Суэцкий канал заблокирован с 24 марта, когда суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре канала и перекрыл движение судов в обе стороны. К настоящему моменту все попытки снять судно с мели успехом не увенчались. В результате произошел рост цен на морские перевозки по маршрутам, не связанным с Суэцким каналом

Ежедневно через Суэцкий канал с востока на запад проходит грузов на 5,1 миллиарда долларов, а с запада на восток - на 4,5 миллиарда долларов. Таким образом, из-за блокировки канала, ежедневно задерживается товаров на общую сумму в 9,6 миллиарда долларов. 


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Суэцкий канал 

Возврат к списку

Лента новостей

12:32 Город (Москва и область) Власти Москвы прокомментировали возможность снятия ограничений по заполняемости театров

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

09:55 В России МВД подготовило изменения правил замены просроченного паспорта

09:54 Город (Москва и область) Картой «Тройка» теперь можно управлять на сайте метро

09:53 В мире Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день

Актуальные материалы

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru