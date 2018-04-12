Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по делу Telegram‍

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам работать на суде по иску Роскомнадзора. Об этом в своем telegram-канале сообщил юрист Павел Чижов.



«Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием», - написал Чиков.



Судебный процесс начнется 13 апреля в 10:00 в Таганском суде Москвы. Роскомнадзор попросил немедленно заблокировать Telegram.

