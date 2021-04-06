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В мире     06.04.2021 14:22

Движение по Суэцкому каналу вновь остановлено из-за севшего на мель танкера

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Теги:  Суэцкий канал  судоходство  происшествия 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Движение по Суэцкому каналу остановлено из-за танкера, который сел на мель в южной части канала, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в настоящее время судно удалось снять с мели, оно уже на ходу. Движение по каналу будет восстановлено в ближайшее время.

24 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал движение. Снять судно удалось снять с мели только 29 марта, однако к этому моменту возле канала скопилось уже более 450 судов, ожидавших навигации.

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Карта места

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Теги: 
Суэцкий канал  судоходство  происшествия 

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