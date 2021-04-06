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В мире     06.04.2021 17:09

Движение судов в Суэцком канале восстановлено

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Теги:  Суэцкий канал  судоходство 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Движение судов в Суэцком канале восстановлено, все проблемы устранены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении водной магистрали Египта.

Ранее сообщалось, что движение по каналу было остановлено из-за севшего на мель танкера.

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Карта места

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Теги: 
Суэцкий канал  судоходство 

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