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В мире     20.09.2024 09:48

Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак совершенных «Хезболлах»

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Теги:  Израиль  Ливан  Хезболлах  атаки 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак беспилотников и ракет, совершенных ливанской группировкой «Хезболлах». Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявлении израильских военных.

43-летний командир роты Наэль Фуарси был убит беспилотником, запущенным членами группировки в сторону общины Яара в регионе Верхняя Галилея.

20-летний Томер Керен, служивший в бригаде «Голани», был убит противотанковой ракетой недалеко от границы. Еще один солдат той же бригады был тяжело ранен и доставлен в больницу.

Пожарные и спасательные службы работали над тушением пожара, возникшего после нападения.

Израильская армия выпустила артиллерийские снаряды по предполагаемому источнику удара беспилотника, а затем начала серию авиаударов по Ливану, утверждая, что они направлены на позиции «Хезболлах» и призваны «ослабить» ее возможности и инфраструктуру.

Инциденты произошли на фоне резкого обострения ситуации после серии взрывов пейджеров и раций, в результате которых в Ливане погибли 37 человек, еще около 3 тыс. получили ранения. «Хезболлах» обвинила Израиль в этих атаках.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что Израиль находится «в начале нового этапа войны» против движения «Хезболла».

Также в  четверг израильские военные заявили, что ВВС нанесли удары по «100 ракетным установкам, состоящим примерно из 1000 стволов». После нескольких часов интенсивных ударов, начавшихся во второй половине дня, израильские военные объявили около полуночи, что военная операция завершена.


Фото Синьхуа: 19 сентября, Кирьят-Шмона, Израиль. Последствия ракетного обстрела.


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Теги: 
Израиль  Ливан  Хезболлах  атаки 

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