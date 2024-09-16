Другие материалы
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В мире
20.09.2024, 09:48
Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак совершенных «Хезболлах»
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак беспилот...
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В мире
19.09.2024, 08:50
Израиль заявил о «новом этапе» в войне против «Хезболлы»
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что Израиль находится «в начале н...
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В мире
16.09.2024, 08:22
ФБР расследует очевидную попытку убийства Трампа во Флориде - CNN
16 сентября — Mossovetinfo.ru — ФБР заявило, что «расследует то, что похоже на попытку убийства» Дональда Трампа в ег...