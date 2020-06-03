6 июня. Mossovetinfo.ru - После того, как на текущей неделе семь штатов и округ Колумбия провели президентские первичные выборы (праймериз), экс президент США Джозеф Байден получил поддержку 1991 делегатов от Демократической партии, необходимых, чтобы стать кандидатом в президенты США. Джо Байден уже набрал 1995 голосов делегатов съезда Демократической партии, что на 4 больше установленной планки, сообщает агентствоПраймериз прошли во вторник, обработка бюллетеней длилась несколько дней. Праймериз Демократической партии предстоит провести еще в восьми штатах и ​​трех территориях США.Байден станет соперником Дональда Трампа на предстоящих на 3 ноября намеченных выборах 59-го президента США. Ранее действующий президент Дональд Трамп получил необходимую поддержку республиканцев.Опросы общественного мнения, проведенные на фоне пандемии и беспорядков в США, показывают, что в настоящее время за Байдена готовы проголосовать половина избирателей – на 7% больше, чем за Трампа.