Другие материалы
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В мире
06.06.2020, 10:40
Джозеф Байден получил поддержку делегатов для выдвижения президентом США
6 июня. Mossovetinfo.ru - После того, как на текущей неделе семь штатов и округ Колумбия провели президентские первичные выборы (праймериз), экс президент США Джозеф Байден получил поддержку 1991 деле...
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В мире
05.06.2020, 14:55
Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
5 июня. Mossovetinfo.ru – Два сотрудника российского посольства в Чехии объявлены персонами нон грата, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. О причинах такого решени...
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В мире
03.06.2020, 17:59
Трамп заявил, что хочет заключить ядерный пакт с Россией
3 июня. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Foх News Radio, заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. «Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что э...