17 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Иордании Хусейн бен Абдалла в воскресенье провели встречу в египетском Каире, в ходе которой подчеркнули необходимость немедленного начала восстановления сектора Газа без перемещения оттуда палестинцев. Стороны вновь заявили, что создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме остается единственной гарантией достижения прочного мира и стабильности на Среднем Востоке, - сообщает канцелярия президента Египта.
Они подтвердили, что создание независимого палестинского государства в границах, установленных 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме остаётся единственной гарантией достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Наследный принц Иордании подтвердил поддержку своей страны усилий Египта по разработке плана реконструкции сектора Газа без перемещения его населения. Он также подтвердил поддержку Иорданией предстоящего Чрезвычайного саммита Лиги арабских государств по палестинскому вопросу
, который пройдет в Египте, и подчеркнул настоятельную необходимость достижения арабского консенсуса по этому вопросу.
Также рассматривались усилия Египта по реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, обмену заложниками и задержанными, а также доставке гуманитарной помощи. Наследный принц Иордании выразил признательность своей страны за ключевую роль Египта в укреплении режима прекращения огня, предотвращении кровопролития и восстановлении спокойствия в регионе.
На встрече также обсуждалась ситуация в Сирии, и обе страны подчеркнули свою приверженность единству, стабильности и территориальной целостности Сирии.
Чрезвычайный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) по палестинскому вопросу пройдет в Каире 27 февраля. С таким заявлением 9 февраля выступил МИД Египта. На саммите планируется обсудить «последние события на палестинском треке, представляющие серьезную опасность», а сама встреча на высшем уровне состоится по просьбе Палестины, - отметили в МИД Египта.
8 февраля Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого подтвердили неприятие перемещения палестинцев из сектора Газ
а, сообщалось в заявлении канцелярии египетского президента.