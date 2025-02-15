17 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Иордании Хусейн бен Абдалла ...

17 февраля— Mossovetinfo.ru — Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться ...