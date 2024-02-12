Египет и ОАЭ подписали соглашение о строительстве нового города на северном побережье Египта

24 февраля — Mossovetinfo.ru — Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали в пятницу соглашение о строительстве нового города на северном побережье Египта с целью содействия туризму и инвестициям и увеличению валютных резервов, сообщает Синьхуа из Каира.



Соглашение, подписанное министром жилищного строительства Египта Ассемом Эль-Газзаром и министром инвестиций ОАЭ Мохаммедом Аль-Сувайди в новой административной столице Египта, предусматривает развитие Рас-эль-Хикмы, района площадью 170 кв. км к западу от Александрии.



Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, присутствовавший на церемонии подписания, заявил, что проект будет осуществляться Управлением новых городских сообществ Египта и компанией Abu Dhabi Development Holding Company и позволит привлечь в экономику 35 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в течение двух месяцев.



"Это самый большой объем прямых иностранных инвестиций в истории страны", — сказал М. Мадбули, добавив, что сделка стала началом нескольких инвестиционных соглашений, над которыми правительство работало для увеличения источников иностранной валюты. Он также сказал, что ОАЭ инвестируют не менее 150 млрд долларов в проект, который, как он ожидает, привлечет 8 млн туристов после завершения.