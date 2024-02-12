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24.02.2024, 11:43
Египет и ОАЭ подписали соглашение о строительстве нового города на северном побережье Египта
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали в пятницу соглашение о строите...
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В мире
18.02.2024, 19:10
Китай готов быть стабилизирующей силой в решении связанных с горячими точками проблем – глава МИД КНР
18 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай готов быть стабилизирующей силой в решении проблем, связанных с горячими точкам...
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12.02.2024, 09:15
Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 100
12 февраля — Mossovetinfo.ru — Число погибших в результате массированных ударов израильской армии по южному городу ...