22 февраля— Mossovetinfo.ru — Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей иностранных дел, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Принципиальная договоренность о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне. Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее», - рассказал Рябков.
«Предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — также отметил замглавы МИД РФ.
Напомним, 18 февраля, в соответствии с договоренностью президентов России В.В.Путина и США Д.Трампа об интенсификации контактов по международной проблематике и двусторонней повестке Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Помощник Президента Российской Федерации Ю.В.Ушаков провели 18 февраля в Эр-Рияде переговоры с делегацией США в составе Государственного секретаря М.Рубио, Помощника Президента по национальной безопасности М.Уолтца и Специального посланника Президента по Ближнему Востоку С.Уиткоффа. Об этом говорилось в «Сообщении для СМИ
» Министерства иностранных дел Российской Федерации.
«Обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. Стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран. Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес» - сообщил МИД РФ
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19 февраля, отвечая на вопросы представителей СМИ в ходе посещения НПП «Радар ммс» Президент России высоко оценил итогами переговоров в Эр-Рияде, сообщил сайт Кремля
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«ПУТИН: Да, мне доложили (об итогах переговоров – ред.), – я оцениваю их высоко, результат есть.
Первое, о чём бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Постоянные выдворения дипломатов и из Вашингтона, и из Москвы ни к чему хорошему не приводят. У нас, если так дело дальше пойдёт, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства. Это первое.
Второе. Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имею в виду и наше присутствие до сих пор в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединённые Штаты, и Российская Федерация – несмотря на то, что, конечно, первостепенное значение мы уделяем ситуации, связанной с украинским направлением.
Но у нас есть и другие вопросы: и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках. Поэтому в целом… Да, космос, конечно, ведь, несмотря на все проблемы предыдущих трёх лет, у нас продолжается работа в космосе, и на МКС работают как американские астронавты, так и российские космонавты. Работа-то продолжается, и перспективы есть хорошие. Всё это было предметом обсуждения, предметом рассмотрения на встрече в Эр-Рияде. Оценка положительная.
И в целом, как мне докладывали, она была очень доброжелательной. Как мне сказали наши участники, с американской стороны это были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, – во всяком случае в двусторонних контактах этого ничего не было, – настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы», - сообщил Президент России.
20 февраля Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом «тепло поздравил Наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником – Днём основания саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций», - сообщил сайт Кремля
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