3 сентября. Mossovetinfo.ru – Эксперты назвали десятку самых популярных пикапов на мировом авторынке по продажам в 2018 году.



Первое место занял Ford F-Series, общее количество проданных машин этой марки составило 536 тысяч. На втором месте Chevrolet Silverado (323 тысячи проданных машин), на третьем - Ram Pick-U (283 тысячи проданных автомобилей).



В десятку также вошли Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Ford Ranger, Toyota Tacoma, GMC Sierra, Chevrolet Colorado и Toyota Tundra.