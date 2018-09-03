3 сентября. Mossovetinfo.ru – Эксперты назвали десятку самых популярных пикапов на мировом авторынке по продажам в 2018 году.
Первое место занял Ford F-Series, общее количество проданных машин этой марки составило 536 тысяч. На втором месте Chevrolet Silverado (323 тысячи проданных машин), на третьем - Ram Pick-U (283 тысячи проданных автомобилей).
В десятку также вошли Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Ford Ranger, Toyota Tacoma, GMC Sierra, Chevrolet Colorado и Toyota Tundra.
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