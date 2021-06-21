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В мире     21.06.2021 15:40

ЕС полностью закрыл небо для любых беларуских авиаперевозчиков

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Теги:  Евросоюз  ЕС  Белоруссия  авиасообщение 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Евросоюз официально объявил о закрытии своего воздушного пространства для всех белорусских авиаперевозчиков, декларация опубликована на официальном сайте Евросовета.

Решение принято после того, как в конце мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы. В результате Минске был задержан один из пассажиров самолета - белорусский оппозиционер Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск.

4 июня страны ЕС приняли решение закрыть воздушное пространство сообщества для самолетов белорусских авиакомпаний, а также запретить им посадку в аэропортах ЕС.

К решению стран Евросоюза присоединились также страны-кандидаты в члены ЕС Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, а также партнеры ЕС Исландия, Лихтенштей и Норвегия.

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Теги: 
Евросоюз  ЕС  Белоруссия  авиасообщение 

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