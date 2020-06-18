18 июня. Mossovetinfo.ru – Евросоюз на год продлил антироссийские санкции, введенные после присоединения Крыма, сообщается в заявлении Совета Европы.



Ранее продление санкций согласовали послы стран – членов ЕС.



Санкции продлены до 23 июня 2021 года. Они применяются к физическим лицам и компаниям Евросоюза и ограничены территорией Крыма и Севастополя.



Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове после вооруженного переворота в Киеве. В ходе референдума за присоединение к России высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.



Украина не согласилась с результатами референдума и считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что присоединение Крыма произошло в соответствии с международным правом и уставом ООН.