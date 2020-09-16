16 сентября. Mossovetinfo.ru - Россия вновь не вошла в список стран, с которыми государствам Евросоюза будет рекомендовано открыть границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.
Сообщается, что список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза, пока пересмотрен не будет. На данный момент в список входит 10 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Кроме того, в этот список «условно» входит Китай. Страны ЕС готовы открыть границы для граждан Китая, однако только на принципах взаимности. Китай же не открыл свои границы для граждан ЕС, поэтому и его гражданам въезд на территорию ЕС пока запрещен.
Внешние границы ЕС были закрыты весной в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 1 июля ЕС открыл границы для граждан 14 стран. При этом, список стран, для граждан которых границы ЕС открыты, пересматривается каждые две недели. Позднее из-за осложнения эпидемиологической обстановки границы ЕС были закрыты для Сербии, Черногории, Алжира И Марокко.
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