13 октября. Mossovetinfo.ru – Страны Евросоюза согласовали единые стандарты поездок через границы внутри ЕС в условиях пандемии коронавируса, сообщается в заявлении Совета ЕС по общим вопросам.



Все регионы Евросоюза будут разделяться на четыре категории в зависимости от числа случаев заболевания коронавирусом: красный (самый высокий уровень заболеваемости), оранжевый, зеленый (самый низкий уровень), а также серый, который будет присваиваться тем странам, в отношении которых информации о распространении коронавируса недостаточно.



При перемещении граждан между «зелеными» странами никакие ограничения вводится не будут. При приезде граждан из «оранжевых» или «красных» стран, приезжих могут обязать пройти карантин от 7 до 14 дней.



В сообщении заявлено, что страны ЕС должны избегать введения общих ограничений на пересечение своих границ без самой крайней необходимости.



Составлением санитарной карты Европы с разделением стран по цвету будет заниматься Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Карта будет обновляться еженедельно.



При этом, страны обязаны уведомлять Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний о введении ограничений за 48 часов, чтобы информация своевременно была донесена до общественности. Кроме того, необходимо будет регистрировать граждан при всех перемещениях через границу, чтобы знать о том, какие регионы человек посещал.