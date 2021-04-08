ЕСПЧ признал законными требования об обязательной вакцинации

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Европейский суд по правам человека счел законными требования об обязательной вакцинации детей, соответствующий пресс-релиз опубликован в четверг, 8 апреля.



В ЕСПЧ обратились несколько граждан Чехии, которые сочли, что требование властей страны об обязательной вакцинации детей от ряда опасных заболеваний, нарушает одно из положений Европейской конвенции по правам человека - право на уважение частной и семейной жизни.



Однако в ЕСПЧ пришли к выводу, что данные требования чешских властей можно рассматривать как «необходимые в демократическом обществе».



При этом в ЕСПЧ пояснили, что не рассматривали вопрос о том, существуют ли альтернативные варианты защиты здоровья населения, которые не предусматривают обязательной вакцинации детей.