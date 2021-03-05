В мире 05.03.2021, 13:02 В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

5 марта. Mossovetinfo.ru – Окончания пандемии коронавируса можно ожидать в 2022 году, заявил в интервью Welt глава Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По сло...

В мире 05.03.2021, 12:51 Цены на нефть достигли уровня января 2020 года

5 марта. Mossovetinfo.ru – Впервые с января 2020 года цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно, следует из данных торгов. Отмечается, что цены на ...