 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     05.03.2021 18:08

Еврокомиссия: страны ЕС имеют право закупать российскую вакцину от коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евросоюз  коронавирус  COVID-19  вакцины 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Страны Евросоюза имеют право закупать вакцину от коронавируса из России и Китая, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Мамер напомнил, что существует общая для ЕС процедура сертификации лекарственных средств (в том числе вакцин) Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Однако в случае экстренной ситуации страны ЕС имеют право использовать препараты, не зарегистрированные в ЕС.

При этом, по словам Мамера, в случае разрешения применения этих вакцин на национальном уровне, страны будут сами нести ответственность за последствия их применения.

«Конечно, Еврокомиссия считает, что она создала свой пакет вакцинации, который обеспечивает странам доступ к необходимым объемам вакцины, и это оптимальный способ закупки вакцин», - заявил Мамер.

В четверг, 4 мартастало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом, Венгрия еще в январе одобрила использование «Спутника V» на территории страны, позднее это сделала Словакия. Также вопрос использования российской вакцины без одобрения ЕМА рассматривают в Чехии.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евросоюз  коронавирус  COVID-19  вакцины 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:16 Город (Москва и область) Транзитные грузовики больше 3,5 тонны не смогут заезжать на МКАД

18:08 В мире Еврокомиссия: страны ЕС имеют право закупать российскую вакцину от коронавируса

16:10 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

15:56 Город (Москва и область) Социальные карты москвичей старше 65 лет разблокируют 8 марта

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

Актуальные материалы

21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru