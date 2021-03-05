Другие материалы
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В мире
05.03.2021, 18:08
Еврокомиссия: страны ЕС имеют право закупать российскую вакцину от коронавируса
5 марта. Mossovetinfo.ru – Страны Евросоюза имеют право закупать вакцину от коронавируса из России и Китая, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Мамер...
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В мире
05.03.2021, 13:02
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса
5 марта. Mossovetinfo.ru – Окончания пандемии коронавируса можно ожидать в 2022 году, заявил в интервью Welt глава Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По сло...
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В мире
05.03.2021, 12:51
Цены на нефть достигли уровня января 2020 года
5 марта. Mossovetinfo.ru – Впервые с января 2020 года цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно, следует из данных торгов. Отмечается, что цены на ...