Европарламент поддержал введение санкций против Польши

1 марта - Mossovetinfo.ru - Европейский парламент большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске санкционной процедуры в отношении Польши из-за начатой в стране судебной реформы. Решение опубликовано на сайте Европарламента.



Теперь Совет Европы должен определить, нарушает ли польская реформа европейские ценности.



Решение о санкциях связано с принятием в Польше 13 законов в рамках проводимой судебной реформы. Еврокомиссия считает, что они нарушают принципы верховенства права, разделения властей и предоставляют политической власти контроль над судебной.