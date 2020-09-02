2 сентября. Mossovetinfo.ru – Европейский союз пока не будет открывать границы для россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.



Сообщается, что послы 27 стран ЕС приняли решение пока не изменять список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза. В этот список входят 10 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Кроме того, в этот список «условно» входит Китай. Страны ЕС готовы открыть границы для граждан Китая, однако только на принципах взаимности. Китай же не открыл свои границы для граждан ЕС, поэтому и его гражданам въезд на территорию ЕС пока запрещен.



Внешние границы ЕС были закрыты весной в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 1 июля ЕС открыл границы для граждан 14 стран. При этом, список стран, для граждан которых границы ЕС открыты, пересматривается каждые две недели. Позднее из-за осложнения эпидемиологической обстановки границы ЕС были закрыты для Сербии, Черногории, Алжира И Марокко.



Вместе с тем, 1 сентября Польша заявила о возобновлении авиасообщения с Россией. Кроме того, Греция заявила, что намерена открыть границы для российских туристов с 7 сентября.