13 декабря. Mossovetinfo.ru – Евросоюз еще на полгода продлил антироссийские санкции, такое решение было принято в ходе саммита ЕС в четверг, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.



Срок санкций истекал 31 декабря 2019 года, они были продлены еще на шесть месяцев.



Различные санкции против России начали вводить с 2014 года после присоединения Крыма. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.