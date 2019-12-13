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В мире     13.12.2019 08:58

Евросоюз продлил антироссийские санкции

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Теги:  ЕС  Евросоюз  санкции 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – Евросоюз еще на полгода продлил антироссийские санкции, такое решение было принято в ходе саммита ЕС в четверг, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Срок санкций истекал 31 декабря 2019 года, они были продлены еще на шесть месяцев.

Различные санкции против России начали вводить с 2014 года после присоединения Крыма. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.


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Теги: 
ЕС  Евросоюз  санкции 

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