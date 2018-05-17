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В мире     22.05.2018, 18:17

ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами

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Теги:  ФИФА  футбол  допинг  сборная России по футболу 

22 мая. Mossovetinfo.ru – ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами, сообщается в официальном заявлении организации.

Ранее в отношении 34 игроков сборной России было начато расследование, основанное на выводах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Ни в одном из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого», - говорится в заявлении.

В связи с этим, принято решение закрыть дело в отношении российских футболистов.


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Теги: 
ФИФА  футбол  допинг  сборная России по футболу 

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