22 мая. Mossovetinfo.ru – ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами, сообщается в официальном заявлении организации.



Ранее в отношении 34 игроков сборной России было начато расследование, основанное на выводах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



«Ни в одном из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого», - говорится в заявлении.



В связи с этим, принято решение закрыть дело в отношении российских футболистов.