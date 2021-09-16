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В мире     16.09.2021 16:06

Финляндия продлила ограничения по коронавирусу на границе с Россией до 10 октября

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Теги:  Финаляндия  коронавирус  COVID-19  въезд  ограничения 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Финляндия продлила ограничения по въезду в страну для третьих стран, включая Россию, до 10 сентября, сообщает МВД Финляндии.

«Достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения сохраняется. Следовательно, необходимо продлить решение от 2 сентября до 10 октября», - говорится в сообщении МВД.

В настоящее время въезд в Финляндию без ограничений разрешен только тем иностранцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее стало известно, что с 14 сентября Турция изменила правила въезда в страну для вакцинированных Россиян.

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Теги: 
Финаляндия  коронавирус  COVID-19  въезд  ограничения 

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