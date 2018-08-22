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В мире     23.08.2018 11:02

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за год

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Теги:  Forbes  рейтинги  кино 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последний год, составленный за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.

Самым высокооплачиваемым актером за данный период стал Джордж Клуни, заработавший 239 миллионов долларов. Отмечается, что помимо киногонораров, Клуни также продал основанную им компанию по производству текилы Casamigos Tequila, что принесло ему еще около 1 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, заработавший за год около 124 миллионов долларов. Третье место в рейтинге занял Роберт Дауни – младший, чьи гонорары за год составили 81 миллион долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых актеров вошли также Крис Хемсворт (64,5 миллиона), Джеки Чан (45,5 миллиона), Уилл Смит (42 миллиона), Акшай Кумар (40,5 миллиона), Адам Сэндлер (39,5 миллиона), Салман Кхан (38,5 миллиона) и Крис Эванс (34 миллиона).


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Карта места

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Теги: 
Forbes  рейтинги  кино 

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