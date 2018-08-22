Другие материалы
-
В мире
23.08.2018, 11:02
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за год
23 августа. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последний год, составленный за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Самым высокоо...
-
В мире
23.08.2018, 09:48
Россия откажется от покупки в США комплектующих двойного назначения
23 августа. Mossovetinfo.ru – Россия в любом случае откажется от покупок в США продукции двойного назначения, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безо...
-
В мире
22.08.2018, 19:51
Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна
22 августа. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который дал против него показания. В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, ч...