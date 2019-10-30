7 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый транзитный контракт с украинским «Нафтогазом» компания «Газпром» готова заключить только в случае отказа от взаимных претензий.



В том числе «Газпром» требует отменить наложенный штраф, наложенный на «Газпром» Антимонопольным комитетом Украины в 2015 году. Штраф почти в 7 миллиардов долларов был наложен за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. В «Газпроме» высказали удивление таким подходом, и напомнили, что российский концерн не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, потому что передают газ украинской стороне на западной границе России. Тем не менее украинская сторона взыскала с «Газпрома» уже 3,8 миллиарда долларов за счет активов российской компании на Украине.



Общую сумму финансовых претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» глава украинской компании Андрей Коболев оценивает в 22 миллиарда долларов.



Ранее о необходимости обнулить взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» как необходимое условие для заключения транзитного соглашения по газу, заявил президент России Владимир Путин.



Действующее соглашение по транзиту российского газа через территорию Украины завершается в конце 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия регулярно проводят переговоры по заключению нового транзитного контракта, однако добиться прогресса не удается.