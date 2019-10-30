Другие материалы
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В мире
07.11.2019, 11:52
«Газпром» рассказал об условиях заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом»
7 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый транзитный контракт с украинским «Нафтогазом» компания «Газпром» готова заключить только в случае отказа от взаимных претензий. В том числе «Газпром» требуе...
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В мире
03.11.2019, 17:46
Автобус перевернулся во Франции, в нем были россияне - СМИ
3 ноября. Mossovetinfo.ru - Автобус компании Flixbus перевернулся во Франции - на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. Об этом сообщает издание Courrier Picard. А...
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В мире
30.10.2019, 16:06
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2»
30 октября. Mossovetinfo.ru – Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» через исключительную экономическую зону страны, об этом сообщило Датское энергетическое агент...