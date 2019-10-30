Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     07.11.2019 11:52

«Газпром» рассказал об условиях заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Газпром  Нафтогаз  транзит газа  соглашение  условия 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый транзитный контракт с украинским «Нафтогазом» компания «Газпром» готова заключить только в случае отказа от взаимных претензий.

В том числе «Газпром» требует отменить наложенный штраф, наложенный на «Газпром» Антимонопольным комитетом Украины в 2015 году. Штраф почти в 7 миллиардов долларов был наложен за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. В «Газпроме» высказали удивление таким подходом, и напомнили, что российский концерн не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, потому что передают газ украинской стороне на западной границе России. Тем не менее украинская сторона взыскала с «Газпрома» уже 3,8 миллиарда долларов за счет активов российской компании на Украине.

Общую сумму финансовых претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» глава украинской компании Андрей Коболев оценивает в 22 миллиарда долларов.

Ранее о необходимости обнулить взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» как необходимое условие для заключения транзитного соглашения по газу, заявил президент России Владимир Путин.

Действующее соглашение по транзиту российского газа через территорию Украины завершается в конце 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия регулярно проводят переговоры по заключению нового транзитного контракта, однако добиться прогресса не удается.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Газпром  Нафтогаз  транзит газа  соглашение  условия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:10 Город (Москва и область) На Карамышевской набережной появится вертолетная площадка

11:52 В мире «Газпром» рассказал об условиях заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом»

11:28 Город (Москва и область) Новые трамваи «Витязь-Москва» оценят в рамках голосования на проекте «Активный гражданин»

10:59 Власть «Единая Россия» и «Моя Москва» подготовили поправки к проекту бюджета Москвы

10:46 Город (Москва и область) Пять домов уже расселили на западе Москвы по программе реновации

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru