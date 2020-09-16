ГБР Украины установило пять причин, которые привели к оккупации Крыма

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по результатам предварительного расследования установило истинные причины и условия, способствовавшие развала ВСУ и аннексии Крымского полуострова.Информация о расследовании размещена на сайте ГБР.



По данным расследования ГБР, "преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года".



Следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, в конце привели к оккупации Крымского полуострова:

1) преступное сокращение ВСУ;

2) подрыв состояния мобилизационной готовности;

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма;

4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов:

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.



В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - Президент беглый Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.



Государственное бюро расследований - правоохранительный орган к которому от прокуратуры перешли функции досудебного расследования.