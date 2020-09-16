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В мире     16.09.2020 16:42

ГБР Украины установило пять причин, которые привели к оккупации Крыма

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Теги:  Украина  Крым  расследование  госизмена 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по результатам предварительного расследования установило истинные причины и условия, способствовавшие развала ВСУ и аннексии Крымского полуострова.Информация о расследовании размещена на сайте ГБР.

По данным расследования ГБР, "преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года".

Следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, в конце привели к оккупации Крымского полуострова:
1) преступное сокращение ВСУ;
2) подрыв состояния мобилизационной готовности;
3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма;
4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов:
5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - Президент беглый Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

Государственное бюро расследований - правоохранительный орган к которому от прокуратуры перешли функции досудебного расследования.

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Теги: 
Украина  Крым  расследование  госизмена 

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