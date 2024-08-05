Генеральный директор Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Парижа

25 августа — Mossovetinfo.ru — Французские власти задержали главного исполнительного директора Telegram, Павла Дурова, в аэропорту под Парижем в субботу по подозрению в правонарушениях, связанных с приложением для обмена сообщениями, сообщило Агентство Франс Пресс со ссылкой на должностных лиц, которых оно не назвало. Об этом в разделе «Политика» сообщает агентство Блумберг.



Уроженец России Дуров был арестован в аэропорту Ле Бурже, говорится в сообщении со ссылкой на одного из чиновников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт ареста в посте в Telegram, сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.



39-летний миллиардер подозревается в непринятии мер по предотвращению преступного использования Telegram, сообщило AFP, добавив, что ожидается, что он предстанет перед судом в воскресенье.