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В мире     25.08.2024 09:19

Генеральный директор Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Парижа

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Теги:  Telegram  Дуров  Париж  Франция  арест  суд 

25 августа — Mossovetinfo.ru — Французские власти задержали главного исполнительного директора Telegram, Павла Дурова, в аэропорту под Парижем в субботу по подозрению в правонарушениях, связанных с приложением для обмена сообщениями, сообщило Агентство Франс Пресс со ссылкой на должностных лиц, которых оно не назвало. Об этом в разделе «Политика» сообщает агентство Блумберг.

Уроженец России Дуров был арестован в аэропорту Ле Бурже, говорится в сообщении со ссылкой на одного из чиновников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт ареста в посте в Telegram, сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

39-летний миллиардер подозревается в непринятии мер по предотвращению преступного использования Telegram, сообщило AFP, добавив, что ожидается, что он предстанет перед судом в воскресенье.

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Теги: 
Telegram  Дуров  Париж  Франция  арест  суд 

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