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В мире     13.05.2021 09:48

Генералы США в отставке усомнились в психическом и физическом состоянии Байдена

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Теги:  США  выборы  Джо Байден 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Более 120 отставных американских генерала подписали открытое письмо, в котором поставили под сомнение итоги президентских выборов в США в 2020 году, а также усомнились в психическом и физическом состоянии Джо Байдена, письмо опубликовано на портале Flag Officers 4 America.

По мнению генералов, во время президентских выборов в 2020 году были допущены многочисленные нарушения, однако ФБР и Верховный суд их проигнорировали.

Также отставные генералы затронули вопрос о состоянии избранного президента Джо Байдена.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», - говорится в письме.

Также отмечается, что администрация Байдена начала атаку на конституционные права граждан США, в первые же месяцы подписав в обход Конгресса более 50 различных актов, которые отменяют «эффективную политику предыдущей администрации». Такие действия администрации экс-генералы назвали «диктаторской манерой».

В заключение авторы письма призвали американцев поддерживать тех политиков, которые противостоят социализму, марксизму и прогрессивизму, а власти призвали уделять внимание всем американцам, а не группировкам, продвигающим узкие интересы.

В январе Конгресс США утвердил Джо Байдена в качестве президента США, признав итоги выборов. Утверждение выборов президента США в Конгрессе обернулось беспорядками в Капитолии. В результате столкновений погибли четыре человека.

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Теги: 
США  выборы  Джо Байден 

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