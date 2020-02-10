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В мире     10.02.2020 13:14

Генсек ОНН Гутерреш приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

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Теги:  ООН  Антониу Гутерреш  75-летие Победы 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Москву 9 мая в связи с празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя сообщил, что Гутерреш уже подтвердил свой визит в Москву на празднование 75-летия победы, однако отказался раскрыть детали визита.

При этом, отвечая на вопрос о том, запланированы ли у генсека ООН какие-либо официальные встречи в Москве, Небензя сообщил, что возможны встречи Гутерреша с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.


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Теги: 
ООН  Антониу Гутерреш  75-летие Победы 

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