10 февраля. Mossovetinfo.ru – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Москву 9 мая в связи с празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя сообщил, что Гутерреш уже подтвердил свой визит в Москву на празднование 75-летия победы, однако отказался раскрыть детали визита.
При этом, отвечая на вопрос о том, запланированы ли у генсека ООН какие-либо официальные встречи в Москве, Небензя сообщил, что возможны встречи Гутерреша с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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