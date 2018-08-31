Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     31.08.2018 18:37

Глава ДНР Захарченко скончался после взрыва в кафе в Донецке

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДНР  Александр Захарченко  гибель  взрыв 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко. Сам Захарченко в момент взрыва находился в кафе и получил смертельное ранение.

Захарченко был избран главой ДНР на выборах в ноябре 2014 года. Он получил 77,5% голосов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДНР  Александр Захарченко  гибель  взрыв 

Возврат к списку

Лента новостей

18:37 В мире Глава ДНР Захарченко скончался после взрыва в кафе в Донецке

18:13 Город (Москва и область) Новые станции желтой ветки метро приняли за сутки 50 тысяч пассажиров

17:43 В России Минстрой предложил с 2020 года устанавливать во всех новостройках «умные счетчики»

15:54 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в ночь с 1 на 2 сентября из-за "Велоночи"

14:53 Город (Москва и область) В Москве произвели технический пуск первого участка Кожуховской линии метро

Актуальные материалы

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru