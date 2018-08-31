31 августа. Mossovetinfo.ru – Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.



Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко. Сам Захарченко в момент взрыва находился в кафе и получил смертельное ранение.



Захарченко был избран главой ДНР на выборах в ноябре 2014 года. Он получил 77,5% голосов.