Другие материалы
-
В мире
02.12.2020, 11:47
Глава Приднестровья назвал «искусственной» проблему вывода российских миротворцев
2 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в интервью «Парламентской газете» назвал «искусственной» проблему вывода с территории респ...
-
В мире
02.12.2020, 10:47
Байден заявил, что принес пользу США, не позволив Трампу остаться президентом
2 декабря. Mossovetinfo.ru – Джо Байден, который по предварительным подсчетам выиграл президентские выборы в США, заявил, что принес пользу стране уже тем, что не позволил Трампу вновь стать презид...
-
В мире
01.12.2020, 00:45
Лачинский район возвращается Азербайджану после 28 лет
1 декабря. Mossovetinfo.ru - Военные подразделения Азербайджана в полночь по местному времени вошли в Лачинский район Карабаха, сообщила пресс-служба Минобороны республики. Это осуществлено в соо...