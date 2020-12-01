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В мире     02.12.2020 11:47

Глава Приднестровья назвал «искусственной» проблему вывода российских миротворцев

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Теги:  Молдавия Приднестровье  миротворцы  Вадим Красносельский 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в интервью «Парламентской газете» назвал «искусственной» проблему вывода с территории республики российских миротворцев.

По словам Красноселського, нет никаких юридических и предпосылок для изменения формата миротворческой миссии, а заявления молдавского руководства носят политизированный характер. Глава Приднестровья заявил, что Кишинев пытается сместить акценты с реальной повестки дня из-за нежелания выполнять взятые на себя обязательства.

Также Красносельский отметил, что именно российские войска на протяжении веков являются неотъемлемой частью системы безопасности в данном регионе.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев с территории Приднестровья, а также заявила о необходимости заменить российских солдат гражданской миссией ОБСЕ.

В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье на основании международных договоренностей и решают вопросы поддержания стабильности в данном регионе. В связи с этим Россия вряд ли примет требование Санду.


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Теги: 
Молдавия Приднестровье  миротворцы  Вадим Красносельский 

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