2 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в интервью «Парламентской газете» назвал «искусственной» проблему вывода с территории республики российских миротворцев.



По словам Красноселського, нет никаких юридических и предпосылок для изменения формата миротворческой миссии, а заявления молдавского руководства носят политизированный характер. Глава Приднестровья заявил, что Кишинев пытается сместить акценты с реальной повестки дня из-за нежелания выполнять взятые на себя обязательства.



Также Красносельский отметил, что именно российские войска на протяжении веков являются неотъемлемой частью системы безопасности в данном регионе.



Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских миротворцев с территории Приднестровья, а также заявила о необходимости заменить российских солдат гражданской миссией ОБСЕ.



В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье на основании международных договоренностей и решают вопросы поддержания стабильности в данном регионе. В связи с этим Россия вряд ли примет требование Санду.