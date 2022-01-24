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В мире     24.01.2022 10:00

Госдеп предписал покинуть Украину семьям сотрудников посольства США в Киеве

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Теги:  Украина  Россия  США  Госдеп 

24 января. Mossovetinfo.ru - Госдеп США предписал покинуть Украину семьям сотрудников посольства в Киеве а также госслужащим не занятым решением чрезвычайных задач. Об этом говорится в заявлении департамента, опубликованном в воскресенье.

Эвакуацию семей сотрудников посольства США в Киеве планируют начать 24 января.

Американское посольство в Киеве продолжит работать после отъезда госслужащих США, следует из заявления на сайте Госдепа.

Также Госдепартамент США выпустил 23 января рекомендацию, согласно которой американским гражданам не следует путешествовать в РФ и Украину из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Напомним, что МИД России и руководство неоднократно призывало не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения. Также на пресс-конференции по итогам встречи в Женеве в пятницу 21 января главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена Лавров, говоря об актуальной в информационном пространстве теме угрозы Украине, сказал, что Россия никогда устами своих официальных представителей на угрожала Украине. РФ не исключает, что истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы как минимум прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей, а, возможно, и спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе.

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Теги: 
Украина  Россия  США  Госдеп 

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