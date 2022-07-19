19 июля. Mossovetinfo.ru - Госдепартамент США предупредил Китай о последствиях за обход антироссийских санкций и пригрозил Ирану новыми санкциями в случае передачи России беспилотников, - об этом в понедельник на брифинге заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Также Прайс, отвечая на вопрос об отстранении от исполнения обязанностей украинского генпрокурора и руководителя СБУ, сказал, что США продолжат предоставлять Украине развединформацию.
«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — отметил он в ходе брифинге, ссылаясь на слова госсекретаря Энтони Блинкена сказанные на встрече с главой МИД КНР Ван И.
Напомним, что 9 июля Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи глав МИД "Группы двадцати" (G20) на индонезийском острове Бали сказал. что американская политика
в отношении Китая отклонилась от верного пути. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он обсуждал российскую агрессию в Украине во время более чем пятичасовых переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И и выразил обеспокоенность по поводу сближения Пекина с Москвой.
18 июля член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто сказал что Пекин (Китай) будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров по кризису в Украине
с целью создания сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности.
В то же время самый высокопоставленный генерал США председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли приказывает провести всесторонний обзор военного взаимодействия США и Китая
за последние пять лет, поскольку в Минобороне США растет обеспокоенность по поводу агрессивного поведения Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. Официальные лица сообщили CNN, что цель состоит в том, чтобы внимательно изучить любые изменения в структуре китайской военной деятельности.
«Китай находится на подъеме, как в экономическом, так и в военном отношении, уже более десяти лет. Они стали более смелыми в Тихоокеанском регионе», - сообщил Милли в письменном заявлении для CNN. «Поддержание открытых линий связи и управление конкуренцией снизят стратегический риск. Вооруженные силы США сосредоточены на модернизации и готовности. Наша сеть партнеров и союзников является источником силы».