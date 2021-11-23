Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»

23 ноября. Mossovetinfo.ru - Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.



Новые санкции, введенные США против "Северного потока — 2" Россия рассматривает "как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка»" - говорится в заявлении посола России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.



В то же врем США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.