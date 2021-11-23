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В мире     23.11.2021 08:16

Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»

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Теги:  Северный поток — 2  США  санкции  Блинкен  Антонов  госсекретарь  посол 

23 ноября. Mossovetinfo.ru - Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Новые санкции, введенные США против "Северного потока — 2" Россия рассматривает "как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка»" - говорится в заявлении посола России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

В то же врем США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

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Теги: 
Северный поток — 2  США  санкции  Блинкен  Антонов  госсекретарь  посол 

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