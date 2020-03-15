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В мире     15.03.2020 16:44

Граница России и Грузии с 16 марта будет закрыта для туристов

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Теги:  коронавирус  Грузия 

15 марта. Mossovetinfo.ru - Граница России и Грузии с 16 марта будет закрыта для туристов. Об этом сообщается на сайте грузинского правительства.

При этом люди, которые находились в чужой стране, смогут вернуться домой. Ограничения не будут распространяться на грузовые перевозки.

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Теги: 
коронавирус  Грузия 

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