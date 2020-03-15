Граница России и Грузии с 16 марта будет закрыта для туристов

15 марта. Mossovetinfo.ru - Граница России и Грузии с 16 марта будет закрыта для туристов. Об этом сообщается на сайте грузинского правительства.



При этом люди, которые находились в чужой стране, смогут вернуться домой. Ограничения не будут распространяться на грузовые перевозки.