21 сентября. Mossovetinfo.ru - Греческие власти продлили до 5 октября разрешение россиянам въезжать в страну, сообщает правительственная газета Греции.
Еженедельно страну могут посетить до 500 россиян. Въезжать в Грецию они могут только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Все приезжающие россияне обязаны иметь результаты анализа на коронавирус, взятые не более чем за 72 часа до прилета, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Кроме того, необходимо иметь ваучер на отель или другой документ, свидетельствующий о временном месте размещения в Греции.
Греция открыла свои границы для россиян с 7 сентября. Решение о дпуске российских туристов было принято несмотря на то, что Европейский Союз 2 сентября принял решение пока не открывать свои границы для россиян. 16 сентября Евросоюз вновь не включил Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны ЕС.
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