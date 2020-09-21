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В мире     21.09.2020 02:13

Греция продлила разрешение россиянам въезжать в страну

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Теги:  Греция  границы  коронавирус  туризм 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Греческие власти продлили до 5 октября разрешение россиянам въезжать в страну, сообщает правительственная газета Греции.

Еженедельно страну могут посетить до 500 россиян. Въезжать в Грецию они могут только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Все приезжающие россияне обязаны иметь результаты анализа на коронавирус, взятые не более чем за 72 часа до прилета, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Кроме того, необходимо иметь ваучер на отель или другой документ, свидетельствующий о временном месте размещения в Греции.

Греция открыла свои границы для россиян с 7 сентября. Решение о дпуске российских туристов было принято несмотря на то, что Европейский Союз 2 сентября принял решение пока не открывать свои границы для россиян. 16 сентября Евросоюз вновь не включил Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны ЕС.


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Теги: 
Греция  границы  коронавирус  туризм 

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