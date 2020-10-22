22 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японскому изданию Nikkei допустил ввод в Нагорный карабах международных наблюдателей и миротворцев.
При этом, Алиев заявил, что, если встанет вопрос о вводе в Карабах миротворцев, азербайджанская сторона готова согласится на это только выдвинув ряд условий. Однако какие это могут быть условия, президент Азербайджана не раскрыл.
Ранее президент Армении Никол Пашинян заявил, что в данный момент проблема Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения.
Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Во времена СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянским населением, входил в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана, и был поддержан Арменией. В ходе войны, прошедшей в 1992-1994 годах, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими районами.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 августа. Стороны ведут боевые действия с применением артиллерии и бронетехники.
14:35 В мире Ильхам Алиев допустил ввод миротворцев в Карабах
12:59 Власть Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2021 года
12:51 В России Сдачу ЕГЭ в будущем могут перевести на «удаленку» - Рособрнадзор
11:52 В России Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в России
11:47 Город (Москва и область) Две станции МЦК частично закроют в субботу, 24 октября
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты