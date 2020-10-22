22 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японскому изданию Nikkei допустил ввод в Нагорный карабах международных наблюдателей и миротворцев.



При этом, Алиев заявил, что, если встанет вопрос о вводе в Карабах миротворцев, азербайджанская сторона готова согласится на это только выдвинув ряд условий. Однако какие это могут быть условия, президент Азербайджана не раскрыл.



Ранее президент Армении Никол Пашинян заявил, что в данный момент проблема Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения.



Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Во времена СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянским населением, входил в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана, и был поддержан Арменией. В ходе войны, прошедшей в 1992-1994 годах, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими районами.



Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 августа. Стороны ведут боевые действия с применением артиллерии и бронетехники.