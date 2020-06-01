1 июня. Mossovetinfo.ru – Италия с 15 июня готова принимать российских туристов и рассчитывает, что к этому моменту российские власти откроют границы, заявил на брифинге посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.



Также Террачано выразил надежду, что с 15 июня восстановится регулярное авиасообщение между двумя странами.



Посол также отметил, что Италия не планирует вводить для туристов какие-либо специальные справки для въезда, а также усложнять процедуру получения виз. Будет организован медицинский контроль по приезде, будут соблюдаться меры предосторожности, но не более того.



Из-за пандемии коронавируса с 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией, а с 30 марта полностью закрыла границы страны. С начала апреля Россия полностью приостановила международное авиасообщение.