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В мире     01.06.2020 15:11

Италия готова принимать российских туристов с 15 июня

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Теги:  Италия  туристы 

1 июня. Mossovetinfo.ru – Италия с 15 июня готова принимать российских туристов и рассчитывает, что к этому моменту российские власти откроют границы, заявил на брифинге посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Также Террачано выразил надежду, что с 15 июня восстановится регулярное авиасообщение между двумя странами.

Посол также отметил, что Италия не планирует вводить для туристов какие-либо специальные справки для въезда, а также усложнять процедуру получения виз. Будет организован медицинский контроль по приезде, будут соблюдаться меры предосторожности, но не более того.

Из-за пандемии коронавируса с 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией, а с 30 марта полностью закрыла границы страны. С начала апреля Россия полностью приостановила международное авиасообщение.


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Теги: 
Италия  туристы 

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