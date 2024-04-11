Израиль намерен заключить временное соглашение о прекращении огня в Газе - ХАМАС

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Израиль стремится заключить соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение своих заложников до возобновления военных операций в секторе Газа. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на направленное в агентство заявление члена политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.



Израиль намерен «заключить временное соглашение об освобождении своих заключенных, чтобы после этого возобновить войну и истребление», - отметил член политбюро ХАМАС.



Чиновник подчеркнул, что «нет альтернативы реальной сделке с ХАМАС» и что попытки Израиля освободить своих заложников «силой провалились» и постоянное прекращение огня является единственной гарантией защиты палестинского народа и «прекращения кровопролития и массовых убийств».