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В мире
16.04.2024, 07:35
Израиль намерен заключить временное соглашение о прекращении огня в Газе - ХАМАС
16 апреля — Mossovetinfo.ru — Израиль стремится заключить соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, чтобы обе...
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В мире
14.04.2024, 18:30
МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта Ближнем Востоке
14 апреля — Mossovetinfo.ru — Россия выражает озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Восто...
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В мире
11.04.2024, 08:40
Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля
11 апреля — Mossovetinfo.ru —— Иранская армия может нанести удар по Израилю после 12 апреля. Об этом сообщило издание ...