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В мире     16.04.2024 07:35

Израиль намерен заключить временное соглашение о прекращении огня в Газе - ХАМАС

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Теги:  Израиль  ХАМАС  заложники 

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Израиль стремится заключить соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение своих заложников до возобновления военных операций в секторе Газа. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на направленное в агентство заявление члена политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.

Израиль намерен «заключить временное соглашение об освобождении своих заключенных, чтобы после этого возобновить войну и истребление», - отметил член политбюро ХАМАС.

Чиновник подчеркнул, что «нет альтернативы реальной сделке с ХАМАС» и что попытки Израиля освободить своих заложников «силой провалились» и постоянное прекращение огня является единственной гарантией защиты палестинского народа и «прекращения кровопролития и массовых убийств».

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Теги: 
Израиль  ХАМАС  заложники 

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