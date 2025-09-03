Израиль совершил атаку на руководство ХАМАС в Катаре

8 сентября — Mossovetinfo.ru — В Дохе прогремели взрывы после того, как Израиль совершил атаку на руководство ХАМАС. Два израильских источника сообщили CNN, что удар готовился «несколько месяцев».



Катар заявил, что во вторник Израиль нанёс удары по жилым домам, в которых проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в Дохе.



Жертвами ударов Израиля по столице Катара стали не менее пяти человек, включая сына лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и главу его офиса, сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источники в движении. Предварительно среди делегации руководства ХАМАС, которая присутствует на переговорах в Катаре, нет жертв от израильских ударов, но есть раненые.



Высокопоставленный представитель ХАМАС подтвердил CNN, что целью нападения в Дохе были переговорщики группировки. Судя по всему, это первый случай, когда Израиль проводит операцию в Катаре.



В понедельник главный переговорщик от ХАМАС Халиль аль-Хайя встретился в Дохе с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.



Израильские военные заявили, что удар по делегации ХАМАС в столице Катара Дохе был частью операции под названием «Огненный саммит».



Министерство иностранных дел Катара назвало удар «трусливым», заявив, что он представляет собой «вопиющее нарушение международных законов и норм».



Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал атаку «решительной и точной ответной операцией».



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение на представителей ХАМАС в Дохе было «полностью независимой израильской операцией».



По словам двух американских чиновников, администрация Трампа была уведомлена заранее о нападении.



Посольство США в Дохе сняло все ограничения для своего персонала. Гражданам США сообщается, что предыдущая угроза безопасности больше не действует и необходимость оставаться дома отменяется