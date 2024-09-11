18 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что Израиль находится «в начале н...

16 сентября — Mossovetinfo.ru — ФБР заявило, что «расследует то, что похоже на попытку убийства» Дональда Трампа в ег...