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В мире     19.09.2024 08:50

Израиль заявил о «новом этапе» в войне против «Хезболлы»

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Теги:  Израиль  Минобороны  Хезболла  война  взрывы  устройства  ООН 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что Израиль находится «в начале нового этапа войны» против движения «Хезболла». Соответствующее заявление было сделано на фоне продолжающихся второй день подряд взрывов устройств связи по всему Ливану, сообщает Синьхуа.

Выступая с речью на военной авиабазе на севере Израиля, Й. Галант указал, что Израиль «смещается на север, перераспределяя ресурсы, энергию и силы».

«Мы находимся в начале нового этапа войны. Это требует смелости, решимости и настойчивости», — подчеркнул министр. Он добавил, что цель заключается в «безопасном возвращении жителей северных поселений в свои дома».

Данное заявление было сделано на следующий день после того, как военно-политический кабинет Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху принял решение расширить цели конфликта для того, чтобы перемещенные израильтяне смогли вернуться в пограничные районы, пострадавшие от боев с «Хезболлой».

Й. Галант высоко оценил успехи военных, но не прокомментировал предполагаемую роль Израиля в недавних атаках в Ливане. «Армия обороны Израиля демонстрирует отличные результаты наравне с «Шин-Бет», «Моссадом» и всеми другими службами», — отметил он.

Официальные лица Ливана сообщили, что за два дня взорвались тысячи пейджеров и портативных радиостанций, в результате чего погибли более 20 человек, включая детей, и свыше 3 тыс. получили ранения. Израиль не взял на себя ответственность за эти инциденты.

Отметим, что также в среду, 18 сентября, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины в течение одного года. Резолюция не обладает юридически обязывающей силой.

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Теги: 
Израиль  Минобороны  Хезболла  война  взрывы  устройства  ООН 

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