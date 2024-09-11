18 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что Израиль находится «в начале нового этапа войны» против движения «Хезболла». Соответствующее заявление было сделано на фоне продолжающихся второй день подряд взрывов устройств связи по всему Ливану
, сообщает Синьхуа.
Выступая с речью на военной авиабазе на севере Израиля, Й. Галант указал, что Израиль «смещается на север, перераспределяя ресурсы, энергию и силы».
«Мы находимся в начале нового этапа войны. Это требует смелости, решимости и настойчивости», — подчеркнул министр. Он добавил, что цель заключается в «безопасном возвращении жителей северных поселений в свои дома».
Данное заявление было сделано на следующий день после того, как военно-политический кабинет Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху принял решение расширить цели конфликта для того, чтобы перемещенные израильтяне смогли вернуться в пограничные районы, пострадавшие от боев с «Хезболлой».
Й. Галант высоко оценил успехи военных, но не прокомментировал предполагаемую роль Израиля в недавних атаках в Ливане. «Армия обороны Израиля демонстрирует отличные результаты наравне с «Шин-Бет», «Моссадом» и всеми другими службами», — отметил он.
Официальные лица Ливана сообщили, что за два дня взорвались тысячи пейджеров и портативных радиостанций, в результате чего погибли более 20 человек, включая детей, и свыше 3 тыс. получили ранения. Израиль не взял на себя ответственность за эти инциденты.
Отметим, что также в среду, 18 сентября, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины в течение одного года. Резолюция не обладает юридически обязывающей силой.