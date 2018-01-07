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В мире     07.01.2018 18:50

Кадыров призвал остановить «военное безумство США»

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Теги:  Кадыров  США  военное безумство 

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Глава Чечни Рамзан Кадыров Европу не должна трусить, а выступить единым фронтом с Россией против вероломства США и остановить «военное безумство США».

«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнёры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле. Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе всё больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские», - призвал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров назвал разрушительной политику США в отношении многих стран Европы и Азии. «Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы всё полыхало в огне и люди убивали друг друга», - заявил Кадыров.

«Всё, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, - всё рукотворно, инициировано США», - подчеркнул Глава Чечни.

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Теги: 
Кадыров  США  военное безумство 

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