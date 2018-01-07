Кадыров призвал остановить «военное безумство США»

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Глава Чечни Рамзан Кадыров Европу не должна трусить, а выступить единым фронтом с Россией против вероломства США и остановить «военное безумство США».



«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнёры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле. Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе всё больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские», - призвал Кадыров в своём Telegram-канале.



Кадыров назвал разрушительной политику США в отношении многих стран Европы и Азии. «Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы всё полыхало в огне и люди убивали друг друга», - заявил Кадыров.



«Всё, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, - всё рукотворно, инициировано США», - подчеркнул Глава Чечни.