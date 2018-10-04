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В мире     04.10.2018 17:17

Хакеры из РФ организовали серию кибератак, в том числе на WADA и ФИФА - Минюст США

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Теги:  хакеры  США 

4 октября. Mossovetinfo.ru - В США считают, что семь россиян организовывали кибератаки, в том числе на Международное антидопинговое агентство (WADA) и Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом заявил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

Он отметил, что жертвами российских хакеров, которые связаны с ГРУ, стали десятки организаций, в том числе Национальное антидопинговое агентство Великобритании (USADA), Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, WADA и ФИФА. Брэйди также заявил, что атакам подверглись около 250 спортсменов из 30 стран.

По данным «Интерфакса», который ссылается на источник во властных структурах РФ, Вашингтон не направлял Москве никаких документов, связанных с обвинениями сотрудников российской разведки в хакерских атаках.

Источник добавил, что в сообщениях из американского Минюста речь идет о сотрудниках ГРУ, хотя в России такой структуры давно не существует.


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Теги: 
хакеры  США 

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