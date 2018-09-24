Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     28.09.2018 20:29

Хакеры взломали около 50 миллионов аккаунтов Facebook

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Facebook  хакеры  интернет  социальные сети  соцсети 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти 50 миллионов аккаунтов в социальной сети Facebook взломаны неизвестными хакерами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Facebook.

В компании отметили, что факт взлома был обнаружен во вторник, после чего в Facebook сообщили об этом полиции.

Пользователям, чьи аккаунты потенциально могли быть взломаны, в пятницу было предложено повторно войти в систему. В компании отмечают, что пока не знают, кто стоит за взломом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Facebook  хакеры  интернет  социальные сети  соцсети 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

20:29 В мире Хакеры взломали около 50 миллионов аккаунтов Facebook

19:21 Город (Москва и область) Завершается благоустройство парка в пойме реки Битца

17:17 Город (Москва и область) В Москве стартовал фестиваль «Золотая осень»

17:00 Город (Москва и область) Более 11 млн пассажиров воспользовались первым участком БКЛ с момента открытия

16:40 Город (Москва и область) Платформу Варшавская на Павелецком направлении МЖД достроят до конца года

Актуальные материалы

18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru