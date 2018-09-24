Другие материалы
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В мире
28.09.2018, 20:29
Хакеры взломали около 50 миллионов аккаунтов Facebook
28 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти 50 миллионов аккаунтов в социальной сети Facebook взломаны неизвестными хакерами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Facebook. В компании отмети...
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В мире
26.09.2018, 09:20
Прямая железная дорога свяжет Санкт-Петербург и Берлин
26 сентября. Mossovetinfo.ru – Прямое железнодорожное сообщение появится между Санкт-Петербургом и Берлином, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство транспорта ФРГ и РЖД. Железнодорож...
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В мире
24.09.2018, 12:34
Шойгу: Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс ПВО С-300
24 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение двух недель Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300, сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу также заявил, что поставка С-300...