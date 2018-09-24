28 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти 50 миллионов аккаунтов в социальной сети Facebook взломаны неизвестными хакерами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Facebook.



В компании отметили, что факт взлома был обнаружен во вторник, после чего в Facebook сообщили об этом полиции.



Пользователям, чьи аккаунты потенциально могли быть взломаны, в пятницу было предложено повторно войти в систему. В компании отмечают, что пока не знают, кто стоит за взломом.